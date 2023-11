Si Novak Djokovic impres­sionne parti­cu­liè­re­ment au service ces dernières semaines, Hubert Hurkacz reste le numéro 1 dans le domaine selon le clas­se­ment des meilleurs serveurs établi par l’ATP.

L’un des critères est évidem­ment le nombre d’aces, où le Polonais écrase la concur­rence. En 2023, il a en effet claqué… 1031 aces, soit 399 de plus que son dauphin, Taylor Fritz (692 aces).

La belle surprise Andrey Rublev complète ce podium devant Alexander Zverev et Daniil Medvedev.

Hubert Hurkacz was the best server of 2023 🔥#HubertHurkacz #TaylorFritz #AndreyRublev #AlexanderZverev #DaniilMedvedev #Tennis pic.twitter.com/OHCPCAP3H9