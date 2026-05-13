C’est l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de la journée : Lorenzo Musetti, actuel 10e joueur mondial et demi‐finaliste en titre, a été contraint de déclarer forfait pour Roland‐Garros à cause d’une bles­sure à la cuisse.

Un énorme coup dur pour le Grand Chelem pari­sien, quelques semaines après le retrait reten­tis­sant de Carlos Alcaraz, touché au poignet.

Mais comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, un joueur en profite, et il est Français. Il s’agit en effet de Clément Tabur (26 ans, 168e), qui récu­père l’in­vi­ta­tion de Stan Wawrinka, direc­te­ment qualifié pour le tableau prin­cipal suite au forfait de l’Italien.

A la suite du retrait malheu­reux de Lorenzo Musetti en raison d’une bles­sure survenue à Rome, Stan Wawrinka rentre direc­te­ment dans le tableau.



Sa wild‐card revient à Clément Tabur 🇫🇷#RolandGarros pic.twitter.com/cZiHR9tUDQ — FFT (@FFTennis) May 13, 2026

Une magni­fique oppor­tu­nité pour Clément, vain­queur du Challenger de Tallahassee, sur terre battue, le mois dernier.