Récemment interrogée par nos confrères de Championat, Nadia Petrova, ex‐3e mondiale et double lauréate du Masters, a prédit l’entrée de quatre nouveaux joueurs au sein du Top 10 mondial de l’ATP en 2026.
Et parmi eux, il y a un Français.
« Pour moi, il s’agit principalement de Joao Fonseca et Jakub Mensik. Et peut‐être aussi d’Arthur Fils. Prenons également Learner Tien. Ces quatre‐là, je pense, pourraient, sinon intégrer le top 10 l’année prochaine, du moins s’en approcher au plus près. »
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 13:40