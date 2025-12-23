Récemment inter­rogée par nos confrères de Championat, Nadia Petrova, ex‐3e mondiale et double lauréate du Masters, a prédit l’en­trée de quatre nouveaux joueurs au sein du Top 10 mondial de l’ATP en 2026.

Et parmi eux, il y a un Français.

« Pour moi, il s’agit prin­ci­pa­le­ment de Joao Fonseca et Jakub Mensik. Et peut‐être aussi d’Arthur Fils. Prenons égale­ment Learner Tien. Ces quatre‐là, je pense, pour­raient, sinon inté­grer le top 10 l’année prochaine, du moins s’en appro­cher au plus près. »