205e joueur mondial il y a tout juste un an et quasi­ment inconnu du grand public, Giovanni Mpetshi Perricard a réalisé une entrée fracas­sante dans le Top 100 en 2024 en termi­nant la saison à une impres­sion­nante 31e place mondiale (+177).

Le « bombar­dier fran­çais », qui a assommé et dégoûté ses adver­saire grâce à son service, a logi­que­ment été récom­pensé par l’ATP avec le trophée de la meilleure progres­sion de l’année.

It’s offi­cial ! @MpetshiG is the 2024 Most Improved Player of the Year in the #ATPAwards 🥳