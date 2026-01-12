AccueilATPUn "géant" du tennis annonce la fin de sa carrière, il était...
Un « géant » du tennis annonce la fin de sa carrière, il était temps !

C’est avec une publi­ca­tion très émou­vante sur les réseaux sociaux que Milos Raonic, âgé de 35 ans, a décidé d’an­noncer sa retraite.

« Le moment est venu, je prends ma retraite du tennis. C’est un moment que l’on sait inévi­table, mais auquel on ne se sent jamais vrai­ment prêt. Aujourd’hui, je ne le serai jamais. Le tennis a été ma passion, mon obses­sion, pendant la plus grande partie de ma vie », a expliqué celui qui a été le fer de lance de l’ex­plo­sion du tennis au Canada.

Finaliste à Wimbledon en 2016, battu par Murray, Milos avait un jeu basé sur son service. Il a atteint la 3e place mondiale en novembre 2016 et remporté huit titres en simple dans sa carrière.

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 09:22

