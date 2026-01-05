S’il avait parfaitement commencé sa saison, par une victoire contre Tallon Griekspoor en United Cup (7−5, 6–0), Alexander Zverev s’est incliné ce lundi face à Hubert Hurkacz (6−3, 6–4), qui disputait lui son premier match depuis le 12 juin dernier.
Hubi Hurkacz after beating Zverev at United Cup in his first match since June 2025— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 5, 2026
“It’s been a while since I’ve been competing. 7 months. I’ve been going through difficult times with the team. It was very challenging. They were all supporting me. They were all behind me. We… pic.twitter.com/AFkbD7Uhet
« Cela faisait longtemps que je n’avais pas participé à une compétition. Sept mois. J’ai traversé une période difficile avec l’équipe. Cela a été très éprouvant. Ils m’ont tous soutenu. Ils m’ont tous encouragé. Nous avons traversé une longue période sans compétition, sans savoir quand nous pourrions revenir sur le court. J’ai essayé de profiter de chaque instant passé sur le court aujourd’hui (lundi) », s’est réjoui le Polonais, aujourd’hui 83e mondial.
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 09:24