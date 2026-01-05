AccueilATPUn grand revenant tombeur de Zverev : "Cela faisait longtemps que je...
Un grand reve­nant tombeur de Zverev : « Cela faisait long­temps que je n’avais pas parti­cipé à une compé­ti­tion. J’ai traversé une période difficile »

S’il avait parfai­te­ment commencé sa saison, par une victoire contre Tallon Griekspoor en United Cup (7−5, 6–0), Alexander Zverev s’est incliné ce lundi face à Hubert Hurkacz (6−3, 6–4), qui dispu­tait lui son premier match depuis le 12 juin dernier. 

« Cela faisait long­temps que je n’avais pas parti­cipé à une compé­ti­tion. Sept mois. J’ai traversé une période diffi­cile avec l’équipe. Cela a été très éprou­vant. Ils m’ont tous soutenu. Ils m’ont tous encou­ragé. Nous avons traversé une longue période sans compé­ti­tion, sans savoir quand nous pour­rions revenir sur le court. J’ai essayé de profiter de chaque instant passé sur le court aujourd’hui (lundi) », s’est réjoui le Polonais, aujourd’hui 83e mondial. 

