Plombé par les blessures ces derniers mois, alors qu’il était 6e mondial en août en 2024, Hubert Hurkacz a mis fin à sa saison.
« Je tiens à vous remercier sincèrement pour tous les messages, le soutien et les mots gentils que vous m’avez adressés. Cela compte énormément pour moi et me donne beaucoup d’énergie. Je me sens bien, tout se passe comme prévu et l’avenir s’annonce très positif. Chaque jour, je travaille avec mon équipe dans la salle de sport, sur le terrain et avec un kinésithérapeute. En même temps, je sais que pour revenir aux tournois et concourir au plus haut niveau, je dois être prêt à 110 %. C’est pourquoi la meilleure décision est de commencer la saison prochaine, pleinement prêt à me battre », a expliqué le Polonais de 28 ans, descendu au 69e rang mondial.
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 11:28