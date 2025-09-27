AccueilATPUn gros forfait pour le reste de la saison : "La meilleure...
Un gros forfait pour le reste de la saison : « La meilleure déci­sion est de reprendre l’année prochaine, plei­ne­ment prêt à me battre »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Plombé par les bles­sures ces derniers mois, alors qu’il était 6e mondial en août en 2024, Hubert Hurkacz a mis fin à sa saison. 

« Je tiens à vous remer­cier sincè­re­ment pour tous les messages, le soutien et les mots gentils que vous m’avez adressés. Cela compte énor­mé­ment pour moi et me donne beau­coup d’énergie. Je me sens bien, tout se passe comme prévu et l’avenir s’an­nonce très positif. Chaque jour, je travaille avec mon équipe dans la salle de sport, sur le terrain et avec un kiné­si­thé­ra­peute. En même temps, je sais que pour revenir aux tour­nois et concourir au plus haut niveau, je dois être prêt à 110 %. C’est pour­quoi la meilleure déci­sion est de commencer la saison prochaine, plei­ne­ment prêt à me battre », a expliqué le Polonais de 28 ans, descendu au 69e rang mondial. 

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 11:28

