Si on sait déjà qu’il restera dans le staff de Carlos Alcaraz après le départ surprise de Juan Carlos Ferrero, et qu’il dirigera Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie en début de saison, Samuel Lopez ne devrait pas devenir l’entraîneur principal du numéro 1 mondial.
Selon les informations du journaliste Angel Garcia Muniz de la Cadena COPE, l’entourage du sextuple lauréat en Grand Chelem chercherait un nouveau coach pour collaborer avec Samuel Lopez et se partager la charge de travail.
Punto de Break rapporte que le clan Alcaraz aurait déjà passé plusieurs coups de fil et même essuyé quelques refus. Les recherches se poursuivraient.
🚨 Informa @agarciamuniz sobre la ruptura de Ferrero y Alcaraz— El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 18, 2025
🤔 « El número 1 del mundo necesita un entrenador a tiempo completo »
💵 « Ferrero tenía un porcentaje bastante alto del ‘price money’ »
❌ « Samu López no va a ser su entrenador principal »
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/FxTk2rdtHh
Les noms de Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal ou même Roger Federer continuent de circuler mais sans qu’aucune information concrète ne soit sortie pour le moment.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 10:29