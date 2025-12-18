AccueilATPUn gros nom pour remplacer Ferrero auprès d'Alcaraz ? Déjà plusieurs refus...
Un gros nom pour remplacer Ferrero auprès d’Alcaraz ? Déjà plusieurs refus !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Si on sait déjà qu’il restera dans le staff de Carlos Alcaraz après le départ surprise de Juan Carlos Ferrero, et qu’il diri­gera Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie en début de saison, Samuel Lopez ne devrait pas devenir l’en­traî­neur prin­cipal du numéro 1 mondial. 

Selon les infor­ma­tions du jour­na­liste Angel Garcia Muniz de la Cadena COPE, l’en­tou­rage du sextuple lauréat en Grand Chelem cher­che­rait un nouveau coach pour colla­borer avec Samuel Lopez et se partager la charge de travail. 

Punto de Break rapporte que le clan Alcaraz aurait déjà passé plusieurs coups de fil et même essuyé quelques refus. Les recherches se poursuivraient.

Les noms de Carlos Moya, David Ferrer, Rafael Nadal ou même Roger Federer conti­nuent de circuler mais sans qu’au­cune infor­ma­tion concrète ne soit sortie pour le moment. 

Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 10:29

