Alors que la situa­tion géopo­li­tique au Moyen‐Orient est toujours aussi inquié­tante et problé­ma­tique, deux tour­nois majeurs du circuit ATP pour­raient tout simple­ment être annulés en 2027 : les ATP 500 de Doha, au Qatar, et de Dubai, aux Émirats arabes unis.

Et comme le rapporte le jour­na­liste italien, Lorenzo Ercoli, l’ATP cherche actuel­le­ment une solu­tion pour remplacer ces deux évène­ments impor­tants du calen­drier. Une situa­tion complexe résumée par notre confrère, José Moron.

‼️ Se viene un PROBLEMA gordo para la ATP.



Con la situa­ción en Arabia, los torneos ATP 500 de Doha y Dubái peli­gran más que nunca.



Tal y como cuenta @Ladal17, la problemá­tica reside en cómo susti­tuirían estos dos torneos.



Rio se ha ofre­cido hacer dos torneos seguidos, pero que… https://t.co/CekgMpEvT8 — José Morón (@jmgmoron) November 18, 2026

« Un gros problème se profile pour l’ATP. Compte tenu de la situa­tion en Arabie, les tour­nois ATP 500 de Doha et de Dubaï sont plus que jamais menacés. Comme le rapporte Lorenzo Ercoli, la diffi­culté réside dans la manière dont ces deux tour­nois pour­raient être remplacés. Rio a proposé d’organiser deux tour­nois consé­cu­tifs, mais le fait qu’ils se déroulent sur terre battue ne convainc pas l’ATP. Rotterdam, Dallas ou Delray Beach ne peuvent pas orga­niser deux tour­nois consé­cu­tifs ; la meilleure solu­tion serait donc un nouvel événe­ment dans un lieu encore à déterminer. »