Alors que la situation géopolitique au Moyen‐Orient est toujours aussi inquiétante et problématique, deux tournois majeurs du circuit ATP pourraient tout simplement être annulés en 2027 : les ATP 500 de Doha, au Qatar, et de Dubai, aux Émirats arabes unis.
Et comme le rapporte le journaliste italien, Lorenzo Ercoli, l’ATP cherche actuellement une solution pour remplacer ces deux évènements importants du calendrier. Une situation complexe résumée par notre confrère, José Moron.
« Un gros problème se profile pour l’ATP. Compte tenu de la situation en Arabie, les tournois ATP 500 de Doha et de Dubaï sont plus que jamais menacés. Comme le rapporte Lorenzo Ercoli, la difficulté réside dans la manière dont ces deux tournois pourraient être remplacés. Rio a proposé d’organiser deux tournois consécutifs, mais le fait qu’ils se déroulent sur terre battue ne convainc pas l’ATP. Rotterdam, Dallas ou Delray Beach ne peuvent pas organiser deux tournois consécutifs ; la meilleure solution serait donc un nouvel événement dans un lieu encore à déterminer. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 18:38