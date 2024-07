Come ripor­tato da @Agenzia_Ansa, Jannik Sinner 🇮🇹 ha la febbre e NON partirà oggi per Parigi, come da programma.



« Al momento viene consi­de­rato proba­bile che la sua partenza per la Francia avvenga giovedì, giorno per il quale è program­mato il sorteggio » – scrive l’ANSA. pic.twitter.com/O8OQKp54Z1