C’est l’une des affaires qui agitent le monde du tennis ces derniers jours. Visé par une enquête pour avoir suppo­sé­ment refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page, Arthur Rinderknech risque jusqu’à quatre ans de suspen­sion, comme dans le cas de Marketa Vondrousova.

Dans le cadre d’une enquête menée par nos confrères de L’Équipe à ce sujet, Sadio Doumbia, l’un des spécia­listes fran­çais du double, a tenu à apporter tout son soutien à son compa­triote. Selon lui, Arthur Rinderknech est loin d’avoir le profil d’un tricheur.

« Honnêtement, je ne l’imagine pas du tout se doper, pas une seconde. Il est hyper carré et pas du tout tricheur. Vraiment, s’il y a un mec sur lequel je ne mise­rais pas une pièce pour se doper, c’est Rinder. Il faut voir ce qu’il s’est passé, il dit qu’il n’était pas au courant de la règle et qu’il pensait que c’était un no‐show. Franchement, je ne le savais pas non plus, ça aurait très bien pu m’arriver », a déclaré le 26e joueur mondial en double.