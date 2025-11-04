48e joueur mondial en août 2023 suite au seul titre de sa carrière décroché sur l’ATP 250 de Gstaad, Pedro Cachin, redescendu depuis au 665e rang du classement ATP à cause de nombreux problèmes physiques, a annoncé ce mardi sa retraite professionnelle.
Visiblement en paix avec cette décision malgré son jeune âge (seulement 30 ans), l’Argentin a publié un long et poignant message sur son compte Instagram. Le voici ci‐dessous traduit dans son intégralité.
48e au classement mondial, cela semble facile, mais ce n’est pas le cas.
Pour beaucoup, ce n’est qu’un chiffre, mais pour moi, cela représente des heures d’entraînement, des voyages, des compétitions, de la sueur et des expériences. Ce fut un voyage INOUBLIABLE, riche en enseignements et avec un objectif clair, qui semblait souvent flou/lointain, mais que nous avons finalement atteint. Je dis « nous » car le tennis est un sport individuel qui se pratique en équipe, avec la famille et les personnes qui investissent leur temps pour vous suivre et vous soutenir, où qu’elles soient et comme elles le peuvent, afin d’atteindre cet objectif.
J’ai eu le privilège de participer aux meilleurs tournois et de jouer sur les meilleurs courts du monde, Rafa à Madrid, Novak à Wimbledon, de jouer la Coupe Davis, de remporter un ATP, entre autres, mais je n’oublie pas non plus quand je voyageais seul pour les futures, là où les conditions sont précaires pour jouer et où tout semble lointain.
Je pars l’esprit tranquille et fier de ce que j’ai accompli, après avoir donné le meilleur de moi‐même. Voici quelques photos qui représentent les plus beaux moments que le tennis m’a offerts.
Il va sans dire que je resterai lié à ce sport, car c’est la passion qui m’anime chaque jour.
Merci à tous de m’avoir respecté et aidé à réaliser mon rêve. À ma famille, ma petite amie, mes amis, les personnes qui ont toujours été là et qui le seront toujours, merci du fond du cœur !
Merci au tennis pour toutes les expériences vécues et les leçons apprises.
Pedro.
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 18:48