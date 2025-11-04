48e joueur mondial en août 2023 suite au seul titre de sa carrière décroché sur l’ATP 250 de Gstaad, Pedro Cachin, redes­cendu depuis au 665e rang du clas­se­ment ATP à cause de nombreux problèmes physiques, a annoncé ce mardi sa retraite professionnelle.

Visiblement en paix avec cette déci­sion malgré son jeune âge (seule­ment 30 ans), l’Argentin a publié un long et poignant message sur son compte Instagram. Le voici ci‐dessous traduit dans son intégralité.

48e au clas­se­ment mondial, cela semble facile, mais ce n’est pas le cas.

Pour beau­coup, ce n’est qu’un chiffre, mais pour moi, cela repré­sente des heures d’en­traî­ne­ment, des voyages, des compé­ti­tions, de la sueur et des expé­riences. Ce fut un voyage INOUBLIABLE, riche en ensei­gne­ments et avec un objectif clair, qui semblait souvent flou/lointain, mais que nous avons fina­le­ment atteint. Je dis « nous » car le tennis est un sport indi­vi­duel qui se pratique en équipe, avec la famille et les personnes qui inves­tissent leur temps pour vous suivre et vous soutenir, où qu’elles soient et comme elles le peuvent, afin d’at­teindre cet objectif.

J’ai eu le privi­lège de parti­ciper aux meilleurs tour­nois et de jouer sur les meilleurs courts du monde, Rafa à Madrid, Novak à Wimbledon, de jouer la Coupe Davis, de remporter un ATP, entre autres, mais je n’ou­blie pas non plus quand je voya­geais seul pour les futures, là où les condi­tions sont précaires pour jouer et où tout semble lointain.

Je pars l’es­prit tran­quille et fier de ce que j’ai accompli, après avoir donné le meilleur de moi‐même. Voici quelques photos qui repré­sentent les plus beaux moments que le tennis m’a offerts.

Il va sans dire que je resterai lié à ce sport, car c’est la passion qui m’anime chaque jour.

Merci à tous de m’avoir respecté et aidé à réaliser mon rêve. À ma famille, ma petite amie, mes amis, les personnes qui ont toujours été là et qui le seront toujours, merci du fond du cœur !

Merci au tennis pour toutes les expé­riences vécues et les leçons apprises.

Pedro.