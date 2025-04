En simple comme en double, il faut savoir maîtriser ses nerfs.

Alexander Donski l’a appris à ses dépens après avoir été disqua­lifié, lui et son parte­naire de double en quarts de finale du Challenger de Barletta, pour avoir envoyé assez violem­ment une balle dans la tête de son adver­saire sous le coup de la frustration.

S’il a immé­dia­te­ment reconnu son erreur et s’est empressé de s’ex­cuser, le mal était fait. Après avoir fait appel au super­vi­seur, l’ar­bitre a logi­que­ment décidé de l’ex­clure comme le stipule le règlement.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frus­tra­tion follo­wing a missed break point, acci­den­tally hitting his opponent Simone Agostini in the head.



Physio came on court, super­visor and umpire decided to disqua­lify him.



