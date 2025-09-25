Actuel 234e joueur mondial et ancien 168e, Frederico Ferreira Silva a accepté une suspension d’un mois dans le cadre du programme antidopage, après avoir été contrôlé positif à la substance interdite trimétazidine (TMZ) lors d’un test en compétition en février 2025.
L’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis a admis que le test positif était dû à la contamination d’un médicament sur ordonnance réglementé et que la violation n’était donc pas intentionnelle.
Portuguese tennis player Frederico Ferreira Silva has accepted a one‐month suspension under the Tennis Anti‐Doping Programme.— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) September 24, 2025
Un cas similaire à Iga Swiatek qui avait été suspendue pour la même durée suite à une contamination à la même substance en novembre 2024.
Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 16:46