AccueilATPUn joueur du circuit suspendu un mois pour violation du programme antidopage
ATP

Un joueur du circuit suspendu un mois pour viola­tion du programme antidopage

Thomas S
Par Thomas S

-

75
Tennis : BNP Paribas Open 2019 -

Actuel 234e joueur mondial et ancien 168e, Frederico Ferreira Silva a accepté une suspen­sion d’un mois dans le cadre du programme anti­do­page, après avoir été contrôlé positif à la substance inter­dite trimé­ta­zi­dine (TMZ) lors d’un test en compé­ti­tion en février 2025.

L’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis a admis que le test positif était dû à la conta­mi­na­tion d’un médi­ca­ment sur ordon­nance régle­menté et que la viola­tion n’était donc pas intentionnelle.

Un cas simi­laire à Iga Swiatek qui avait été suspendue pour la même durée suite à une conta­mi­na­tion à la même substance en novembre 2024. 

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 16:46

Article précédent
C’est offi­ciel, Félix Auger‐Aliassime n’est plus le même homme

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.