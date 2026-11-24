C’était l’un des couples sportifs les plus célèbres des États‐Unis.
D’après les informations du Daily Mail, Ben Shelton, récent finaliste de l’US Open et actuel 4e mondial, se serait séparé d’un commun accord avec sa petite amie depuis deux ans, Trinity Rodman, star de la ligue de football féminine américaine évoluant au poste d’attaquant pour le club du Spirit de Washington.
Toujours selon le quotidien britannique, leurs horaires de travail incompatibles et leurs voyages constants seraient à l’origine de cette séparation même si, comme cela est précisé, ils seraient restés proches.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.