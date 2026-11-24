C’était l’un des couples spor­tifs les plus célèbres des États‐Unis.

D’après les infor­ma­tions du Daily Mail, Ben Shelton, récent fina­liste de l’US Open et actuel 4e mondial, se serait séparé d’un commun accord avec sa petite amie depuis deux ans, Trinity Rodman, star de la ligue de foot­ball fémi­nine améri­caine évoluant au poste d’at­ta­quant pour le club du Spirit de Washington.

Understand Ben Shelton and Trinity Rodman have split up@DailyMail story :https://t.co/tVRvvNtW4Y — Daniel Matthews (@_DanMatthews_) November 24, 2026

Toujours selon le quoti­dien britan­nique, leurs horaires de travail incom­pa­tibles et leurs voyages constants seraient à l’ori­gine de cette sépa­ra­tion même si, comme cela est précisé, ils seraient restés proches.