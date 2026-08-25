« Ce n’est pas Roger Federer qui m’a fait choisir le revers à une main, mais oui, j’ai beau­coup regardé comment il jouait et c’était mon idole. J’étais fasciné par sa faci­lité, son élégance, ce côté esthète. Avec lui sur le court, tout semblait simple », décla­rait Lorenzo Musetti à Roland‐Garros en juin 2025.

Ce lundi à l’US Open, l’Italien a eu la chance de taper la balle avec le maestro suisse, de retour à Flushing Meadows sept ans après son dernier match offi­ciel pour parti­ciper à une exhi­bi­tion.

El video perfecto sí existe🤩🥹



Roger Federer🇨🇭 se entrenó con Lorenzo Musetti🇮🇹 en el #USOpen



🤌El revés a una mano y el tenis elegante están de fiesta pic.twitter.com/TfIKrIiEUv — Iván Aguilar (@ivabianconero) August 24, 2026

« C’est un honneur de partager le court avec le roi ! », a réagi le 14e joueur mondial.

Deux somp­tueux revers à une main réunis sur le mythique Arthur Ashe.