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Un joueur du top 20 à l’en­traî­ne­ment avec Federer : « Un honneur de partager le court avec le roi ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

« Ce n’est pas Roger Federer qui m’a fait choisir le revers à une main, mais oui, j’ai beau­coup regardé comment il jouait et c’était mon idole. J’étais fasciné par sa faci­lité, son élégance, ce côté esthète. Avec lui sur le court, tout semblait simple », décla­rait Lorenzo Musetti à Roland‐Garros en juin 2025.

Ce lundi à l’US Open, l’Italien a eu la chance de taper la balle avec le maestro suisse, de retour à Flushing Meadows sept ans après son dernier match offi­ciel pour parti­ciper à une exhi­bi­tion.

« C’est un honneur de partager le court avec le roi ! », a réagi le 14e joueur mondial. 

Deux somp­tueux revers à une main réunis sur le mythique Arthur Ashe. 

Publié le mardi 25 août 2026 à 13:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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