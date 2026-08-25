« Ce n’est pas Roger Federer qui m’a fait choisir le revers à une main, mais oui, j’ai beaucoup regardé comment il jouait et c’était mon idole. J’étais fasciné par sa facilité, son élégance, ce côté esthète. Avec lui sur le court, tout semblait simple », déclarait Lorenzo Musetti à Roland‐Garros en juin 2025.
Ce lundi à l’US Open, l’Italien a eu la chance de taper la balle avec le maestro suisse, de retour à Flushing Meadows sept ans après son dernier match officiel pour participer à une exhibition.
El video perfecto sí existe🤩🥹— Iván Aguilar (@ivabianconero) August 24, 2026
Roger Federer🇨🇭 se entrenó con Lorenzo Musetti🇮🇹 en el #USOpen
🤌El revés a una mano y el tenis elegante están de fiesta pic.twitter.com/TfIKrIiEUv
« C’est un honneur de partager le court avec le roi ! », a réagi le 14e joueur mondial.
Deux somptueux revers à une main réunis sur le mythique Arthur Ashe.
Publié le mardi 25 août 2026 à 13:09