AccueilATPUn joueur du top 40 forfait pour un long moment : "Certaines...
ATP

Un joueur du top 40 forfait pour un long moment : « Certaines choses sont plus diffi­ciles à digérer que d’autres… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

37e mondial et quart de fina­liste à Rotterdam la semaine dernière, l’Espagnol Jaume Munar a annoncé son forfait pour les prochaines. Il espère revenir pour la saison sur terre battue et devrait donc manquer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en mars. 

« Certaines choses sont plus diffi­ciles à digérer que d’autres, mais il faut apprendre à les gérer. Ni les bons moments, ni les mauvais moments ne sont éter­nels. Ils ne sont même pas toujours aussi bons ou aussi mauvais. Après avoir passé des examens, je dois confirmer que je serai absent des courts pendant un certain temps en raison d’une bles­sure au bras droit. Nous ferons tout notre possible pour être présents lors de la tournée sur terre battue. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent toujours, et en parti­cu­lier à mon équipe et à ma famille. La conva­les­cence a déjà commencé, et nous allons sans aucun doute surmonter cette épreuve. À bientôt. »

Une grosse bles­sure de plus après celles d’Holger Rune, Jack Draper ou encore Arthur Fils ces derniers mois. 

Publié le mardi 17 février 2026 à 16:25

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.