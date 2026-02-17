37e mondial et quart de fina­liste à Rotterdam la semaine dernière, l’Espagnol Jaume Munar a annoncé son forfait pour les prochaines. Il espère revenir pour la saison sur terre battue et devrait donc manquer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en mars.

« Certaines choses sont plus diffi­ciles à digérer que d’autres, mais il faut apprendre à les gérer. Ni les bons moments, ni les mauvais moments ne sont éter­nels. Ils ne sont même pas toujours aussi bons ou aussi mauvais. Après avoir passé des examens, je dois confirmer que je serai absent des courts pendant un certain temps en raison d’une bles­sure au bras droit. Nous ferons tout notre possible pour être présents lors de la tournée sur terre battue. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent toujours, et en parti­cu­lier à mon équipe et à ma famille. La conva­les­cence a déjà commencé, et nous allons sans aucun doute surmonter cette épreuve. À bientôt. »

Une grosse bles­sure de plus après celles d’Holger Rune, Jack Draper ou encore Arthur Fils ces derniers mois.