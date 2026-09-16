Ignacio Buse réalise actuel­le­ment la meilleure saison de sa carrière. Le Péruvien a atteint son meilleur clas­se­ment fin août en se hissant au 30e rang mondial, avant de redes­cendre à la 35e place.

Invité récem­ment dans une émis­sion animée par des strea­mers de son pays, Buse a été confronté à une série de ques­tions pour le moins déli­cates sur le niveau du tennis féminin.

À la ques­tion de savoir s’il battrait actuel­le­ment la numéro 1 mondiale, le Péruvien a répondu immé­dia­te­ment par l’affirmative. Même réponse lorsqu’on lui demande s’il gagne­rait en étant classé dans le Top 100, puis dans le Top 200. Il est même allé plus loin en affir­mant qu’il aurait égale­ment battu Serena Williams, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis.

Nacho Buse 🇵🇪 sobre si podría ganar a la N1 del tenis feme­nino.



También si fuera el número 100–200 incluso 1000 de la ATP



Opiniones ? pic.twitter.com/XZA2GCLXyC — EL MANICOMIO DE FOKINA 🤪🎾 (@Miguelcmm1) September 16, 2026

Mais lorsque ses inter­lo­cu­teurs poussent le jeu jusqu’à lui demander s’il pour­rait encore s’imposer en étant 1000e mondial, Buse se montre cette fois un peu plus prudent : « Là, atten­tion… mais je pense que je gagne­rais quand même. »

Des décla­ra­tions parti­cu­liè­re­ment tran­chées qui ne devraient pas manquer de faire réagir, alors que les compa­rai­sons entre le niveau du circuit masculin et celui du circuit féminin suscitent régu­liè­re­ment de nombreux débats.