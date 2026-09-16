Ignacio Buse réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Le Péruvien a atteint son meilleur classement fin août en se hissant au 30e rang mondial, avant de redescendre à la 35e place.
Invité récemment dans une émission animée par des streamers de son pays, Buse a été confronté à une série de questions pour le moins délicates sur le niveau du tennis féminin.
À la question de savoir s’il battrait actuellement la numéro 1 mondiale, le Péruvien a répondu immédiatement par l’affirmative. Même réponse lorsqu’on lui demande s’il gagnerait en étant classé dans le Top 100, puis dans le Top 200. Il est même allé plus loin en affirmant qu’il aurait également battu Serena Williams, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis.
Mais lorsque ses interlocuteurs poussent le jeu jusqu’à lui demander s’il pourrait encore s’imposer en étant 1000e mondial, Buse se montre cette fois un peu plus prudent : « Là, attention… mais je pense que je gagnerais quand même. »
Des déclarations particulièrement tranchées qui ne devraient pas manquer de faire réagir, alors que les comparaisons entre le niveau du circuit masculin et celui du circuit féminin suscitent régulièrement de nombreux débats.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 19:49