Il est très rare de voir un joueur déclarer forfait avant de disputer une finale. C’est pour­tant bien ce qu’il s’est passé avec Tallon Griekspoor, ce samedi sur l’ATP 500 de Dubaï, lais­sant ainsi Daniil Medvedev remporter le 23e titre de sa carrière.

Après avoir réalisé des examens à l’hô­pital qui ont révélé une « grave bles­sure », le Néerlandais s’est quand même présenté sur le court, mais seule­ment pour la céré­monie de remise des prix, où il s’est briè­ve­ment exprimé.

À l’oc­ca­sion de ce fait plutôt excep­tionnel, l’ex­cellent compte Twitter, Jeu, Set et Maths a listé le nombre de fois où un joueur avait déclaré forfait avant une finale depuis la créa­tion de l’ATP en 1990. Et la liste est plutôt courte puis­qu’ils sont seule­ment sept.

📊 Pour la 7e fois depuis la créa­tion de l’ATP Tour en 1990, un joueur a été contraint au forfait avant de disputer la finale :

🇮🇹 Rome 1998 : Costa 🚑 (vs Rios)

🇪🇸 Madrid 2002 : Novak 🚑 (vs Agassi)

🇨🇭 Bale 2003 : Nalbandian 🚑 (vs Coria)

🇨🇱 Vina del Mar 2008 : Monaco 🚑 (vs… pic.twitter.com/YOlRHWJyHT — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 28, 2026

Carlos Costa à Rome en 1998 contre Marcelo Rios

Novak Djokovic à Madrid en 2002 contre Andre Agassi

David Nalbandian à Bâle en 2003 contre Guillermo Coria

Juan Monaco à Vina del Mar en 2008 contre Fernando Gonzalez

Roger Federer sur le Masters en 2014 contre Novak Djokovic

Milos Raonic à Delray Beach en 2017 contre Jack Sock

Tallon Griekspoor à Dubai en 2026 contre Daniil Medvedev