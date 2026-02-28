Il est très rare de voir un joueur déclarer forfait avant de disputer une finale. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé avec Tallon Griekspoor, ce samedi sur l’ATP 500 de Dubaï, laissant ainsi Daniil Medvedev remporter le 23e titre de sa carrière.
Après avoir réalisé des examens à l’hôpital qui ont révélé une « grave blessure », le Néerlandais s’est quand même présenté sur le court, mais seulement pour la cérémonie de remise des prix, où il s’est brièvement exprimé.
À l’occasion de ce fait plutôt exceptionnel, l’excellent compte Twitter, Jeu, Set et Maths a listé le nombre de fois où un joueur avait déclaré forfait avant une finale depuis la création de l’ATP en 1990. Et la liste est plutôt courte puisqu’ils sont seulement sept.
📊 Pour la 7e fois depuis la création de l’ATP Tour en 1990, un joueur a été contraint au forfait avant de disputer la finale :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 28, 2026
🇮🇹 Rome 1998 : Costa 🚑 (vs Rios)
🇪🇸 Madrid 2002 : Novak 🚑 (vs Agassi)
🇨🇭 Bale 2003 : Nalbandian 🚑 (vs Coria)
🇨🇱 Vina del Mar 2008 : Monaco 🚑 (vs… pic.twitter.com/YOlRHWJyHT
- Carlos Costa à Rome en 1998 contre Marcelo Rios
- Novak Djokovic à Madrid en 2002 contre Andre Agassi
- David Nalbandian à Bâle en 2003 contre Guillermo Coria
- Juan Monaco à Vina del Mar en 2008 contre Fernando Gonzalez
- Roger Federer sur le Masters en 2014 contre Novak Djokovic
- Milos Raonic à Delray Beach en 2017 contre Jack Sock
- Tallon Griekspoor à Dubai en 2026 contre Daniil Medvedev
Publié le samedi 28 février 2026 à 19:19