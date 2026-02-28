Accueil ATP

Un joueur forfait avant une finale, un fait raris­sime depuis la créa­tion de l’ATP

Thomas S
Il est très rare de voir un joueur déclarer forfait avant de disputer une finale. C’est pour­tant bien ce qu’il s’est passé avec Tallon Griekspoor, ce samedi sur l’ATP 500 de Dubaï, lais­sant ainsi Daniil Medvedev remporter le 23e titre de sa carrière. 

Après avoir réalisé des examens à l’hô­pital qui ont révélé une « grave bles­sure », le Néerlandais s’est quand même présenté sur le court, mais seule­ment pour la céré­monie de remise des prix, où il s’est briè­ve­ment exprimé. 

À l’oc­ca­sion de ce fait plutôt excep­tionnel, l’ex­cellent compte Twitter, Jeu, Set et Maths a listé le nombre de fois où un joueur avait déclaré forfait avant une finale depuis la créa­tion de l’ATP en 1990. Et la liste est plutôt courte puis­qu’ils sont seule­ment sept. 

  • Carlos Costa à Rome en 1998 contre Marcelo Rios
  • Novak Djokovic à Madrid en 2002 contre Andre Agassi
  • David Nalbandian à Bâle en 2003 contre Guillermo Coria
  • Juan Monaco à Vina del Mar en 2008 contre Fernando Gonzalez
  • Roger Federer sur le Masters en 2014 contre Novak Djokovic
  • Milos Raonic à Delray Beach en 2017 contre Jack Sock
  • Tallon Griekspoor à Dubai en 2026 contre Daniil Medvedev

Publié le samedi 28 février 2026 à 19:19

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

