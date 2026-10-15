C’est l’une des sanc­tions les plus lourdes infli­gées par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis.

Le joueur serbe, Stefan Milicevic, a en effet été suspendu 24 ans de toutes acti­vités liées au tennis et condamné à une amende de 70 000 dollars.

Une déci­sion motivée par l’ex­trème gravité des faits, comme le résume l’ITIA dans un communiqué.

Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for signi­fi­cant breaches of tennis’ anti‐corruption rules.https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026

« L’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA) a suspendu le joueur de tennis serbe Stefan Milićević pour 24 ans, assorti d’une amende de 70 000 dollars, pour des viola­tions impor­tantes des règles anti‐corruption du tennis. Milićević, âgé de 29 ans et ayant atteint le 1338e rang mondial en simple en août 2014, a été inculpé pour avoir truqué six matchs (dont cinq auxquels il parti­ci­pait) et tenté d’en truquer six autres entre 2022 et 2024. Il a égale­ment été inculpé pour avoir recruté ou tenté de recruter plusieurs joueurs profes­sion­nels au sein d’un réseau de corrup­tion durant la même période, ce qui a incité d’autres joueurs à truquer des matchs. Une enquête de l’ITIA a été menée en 2026, mais Milićević a refusé de coopérer, malgré sept tenta­tives répé­tées de l’ITIA, par diffé­rents moyens, pour obtenir une réponse de sa part. »