C’est l’une des sanctions les plus lourdes infligées par l’Agence Internationale de l’Intégrité du Tennis.
Le joueur serbe, Stefan Milicevic, a en effet été suspendu 24 ans de toutes activités liées au tennis et condamné à une amende de 70 000 dollars.
Une décision motivée par l’extrème gravité des faits, comme le résume l’ITIA dans un communiqué.
Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis’ anti‐corruption rules.https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026
« L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a suspendu le joueur de tennis serbe Stefan Milićević pour 24 ans, assorti d’une amende de 70 000 dollars, pour des violations importantes des règles anti‐corruption du tennis. Milićević, âgé de 29 ans et ayant atteint le 1338e rang mondial en simple en août 2014, a été inculpé pour avoir truqué six matchs (dont cinq auxquels il participait) et tenté d’en truquer six autres entre 2022 et 2024. Il a également été inculpé pour avoir recruté ou tenté de recruter plusieurs joueurs professionnels au sein d’un réseau de corruption durant la même période, ce qui a incité d’autres joueurs à truquer des matchs. Une enquête de l’ITIA a été menée en 2026, mais Milićević a refusé de coopérer, malgré sept tentatives répétées de l’ITIA, par différents moyens, pour obtenir une réponse de sa part. »
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 17:17