Avec les départs à la retraite de Roger Federer et de Rafael Nadal, ainsi que l’âge de plus en plus avancé de Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud ou encore Andrey Rublev auraient pu s’attendre à se partager les tournois du Grand Chelem.
Mais c’était sans compter sur l’irruption de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, nés respectivement en 2003 et 2001, qui ont rapidement rebattu les cartes au plus haut niveau.
Parmi les joueurs nés dans les années 1990, seuls Dominic Thiem (US Open 2020) et Daniil Medvedev (US Open 2021) sont parvenus à inscrire leur nom au palmarès d’un tournoi du Grand Chelem.
« Un jour, nous parlerons de la manière dont le Big 3 a détruit toute la génération de joueurs nés entre 1989 et 1999. C’est de la folie », a souligné le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Un día hablaremos de cómo el Big 3 se cargó toda la generación de tenistas nacidos entre 1989 y 1999.— José Morón (@jmgmoron) February 2, 2026
Qué locura. https://t.co/XVXGsBIiaZ
La malchance de tomber entre deux générations dorées… Mais pas que ?
Publié le mardi 3 février 2026 à 13:23