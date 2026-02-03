Avec les départs à la retraite de Roger Federer et de Rafael Nadal, ainsi que l’âge de plus en plus avancé de Novak Djokovic, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud ou encore Andrey Rublev auraient pu s’attendre à se partager les tour­nois du Grand Chelem.

Mais c’était sans compter sur l’irruption de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, nés respec­ti­ve­ment en 2003 et 2001, qui ont rapi­de­ment rebattu les cartes au plus haut niveau.

Parmi les joueurs nés dans les années 1990, seuls Dominic Thiem (US Open 2020) et Daniil Medvedev (US Open 2021) sont parvenus à inscrire leur nom au palmarès d’un tournoi du Grand Chelem.

« Un jour, nous parle­rons de la manière dont le Big 3 a détruit toute la géné­ra­tion de joueurs nés entre 1989 et 1999. C’est de la folie », a souligné le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

La malchance de tomber entre deux géné­ra­tions dorées… Mais pas que ?