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Un jour­na­liste espa­gnol lève le voile sur le forfait de Carlos Alcaraz : « C’est une déci­sion mûre­ment réflé­chie avec le temps, qui n’a pas été prise du jour au lendemain »

Par
Antoine Touchard
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Le retour de Carlos Alcaraz est attendu avec impa­tience par tous les amateurs de tennis depuis plusieurs semaines.

Mais, comme nous l’avons appris ce matin, les suppor­ters devront encore patienter. L’Espagnol a en effet choisi de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, privi­lé­giant une récu­pé­ra­tion complète avant de retrouver la compétition.

Selon Germán R. Abril, jour­na­liste espa­gnol basé à Murcie, cette déci­sion est le fruit d’une longue réflexion menée avec son entourage. 

Le clan Alcaraz ne souhaite prendre aucun risque et préfère pour­suivre sa réédu­ca­tion plutôt que de préci­piter un retour qui pour­rait compro­mettre la fin de saison.

« C’est une déci­sion mûre­ment réflé­chie avec le temps, non prise du jour au lende­main. L’évolution est favo­rable, mais par moments elle arri­ve­rait trop juste pour concourir à Cincy et il s’agit de ne pas prendre de risque à aucune étape, d’au­tant plus avec l’US Open si proche au calen­drier » a déclaré le jour­na­liste Espagnol.

Publié le mercredi 5 août 2026 à 10:17

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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