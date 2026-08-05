Le retour de Carlos Alcaraz est attendu avec impa­tience par tous les amateurs de tennis depuis plusieurs semaines.

Mais, comme nous l’avons appris ce matin, les suppor­ters devront encore patienter. L’Espagnol a en effet choisi de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, privi­lé­giant une récu­pé­ra­tion complète avant de retrouver la compétition.

Selon Germán R. Abril, jour­na­liste espa­gnol basé à Murcie, cette déci­sion est le fruit d’une longue réflexion menée avec son entourage.

Le clan Alcaraz ne souhaite prendre aucun risque et préfère pour­suivre sa réédu­ca­tion plutôt que de préci­piter un retour qui pour­rait compro­mettre la fin de saison.

Es una deci­sión medi­tada con tiempo, no tomada de la noche a la mañana. La evolu­ción es favo­rable, pero por tiempos llegaría muy justo para competir en Cincy y se trata de no arriesgar en ningún paso, más aún con el US Open tan cerca en el calen­dario. https://t.co/dID8SwBr1u — Germán R. Abril (@gerebit0) August 4, 2026

« C’est une déci­sion mûre­ment réflé­chie avec le temps, non prise du jour au lende­main. L’évolution est favo­rable, mais par moments elle arri­ve­rait trop juste pour concourir à Cincy et il s’agit de ne pas prendre de risque à aucune étape, d’au­tant plus avec l’US Open si proche au calen­drier » a déclaré le jour­na­liste Espagnol.