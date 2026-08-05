Le retour de Carlos Alcaraz est attendu avec impatience par tous les amateurs de tennis depuis plusieurs semaines.
Mais, comme nous l’avons appris ce matin, les supporters devront encore patienter. L’Espagnol a en effet choisi de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, privilégiant une récupération complète avant de retrouver la compétition.
Selon Germán R. Abril, journaliste espagnol basé à Murcie, cette décision est le fruit d’une longue réflexion menée avec son entourage.
Le clan Alcaraz ne souhaite prendre aucun risque et préfère poursuivre sa rééducation plutôt que de précipiter un retour qui pourrait compromettre la fin de saison.
« C’est une décision mûrement réfléchie avec le temps, non prise du jour au lendemain. L’évolution est favorable, mais par moments elle arriverait trop juste pour concourir à Cincy et il s’agit de ne pas prendre de risque à aucune étape, d’autant plus avec l’US Open si proche au calendrier » a déclaré le journaliste Espagnol.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 10:17