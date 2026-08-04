C’était l’in­quié­tude de l’après‐midi. Jannik Sinner a en effet été aperçu dans une clinique près de Milan, où il effec­tuait des examens médi­caux, de quoi susciter de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux.

Très vite, les suppor­ters de l’Italien se sont inquiétés d’un éven­tuel pépin physique à quelques jours de son départ pour les États‐Unis et du Masters 1000 de Cincinnati.

Mais le jour­na­liste italien Luigi Ansaloni, de La Gazzetta, a rapi­de­ment tenu à rassurer tout le monde.

Selon lui, il s’agis­sait simple­ment d’un contrôle médical programmé depuis plusieurs semaines. Le genou de Sinner, sur lequel un bandage avait été aperçu récem­ment, ne présente aucune inquié­tude parti­cu­lière et le numéro un mondial devrait pour­suivre norma­le­ment sa prépa­ra­tion en vue de l’US Open.

Jannik #Sinner è a Milano per dei controlli (program­mati) in vista della partenza per gli Usa, che avverrà dome­nica. Il ginoc­chio del famoso cerotto non desta preoc­cu­pa­zione, nulla di serio. Riponete la vale­riana (o altro) nell’ap­po­sito mobi­letto #tennis https://t.co/J0aBBGMkoe — Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) August 4, 2026

« Jannik Sinner est actuel­le­ment à Milan pour effec­tuer des examens médi­caux (prévus de longue date) avant son départ pour les États‐Unis, programmé dimanche. Son genou, sur lequel on avait aperçu le célèbre bandage ces derniers jours, ne suscite aucune inquié­tude : il ne s’agit de rien de sérieux.Vous pouvez donc ranger la valé­riane (ou tout autre calmant) au placard ! » a déclaré le jour­na­liste Italien.