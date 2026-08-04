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Un jour­na­liste Italien bien informé donne des nouvelles de Sinner : « Il est actuel­le­ment à Milan pour effec­tuer des examens médicaux…Son genou sur lequel on avait aperçu un bandage ses derniers jours… »

Par
Antoine Touchard
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C’était l’in­quié­tude de l’après‐midi. Jannik Sinner a en effet été aperçu dans une clinique près de Milan, où il effec­tuait des examens médi­caux, de quoi susciter de nombreuses réac­tions sur les réseaux sociaux.

Très vite, les suppor­ters de l’Italien se sont inquiétés d’un éven­tuel pépin physique à quelques jours de son départ pour les États‐Unis et du Masters 1000 de Cincinnati.

Mais le jour­na­liste italien Luigi Ansaloni, de La Gazzetta, a rapi­de­ment tenu à rassurer tout le monde. 

Selon lui, il s’agis­sait simple­ment d’un contrôle médical programmé depuis plusieurs semaines. Le genou de Sinner, sur lequel un bandage avait été aperçu récem­ment, ne présente aucune inquié­tude parti­cu­lière et le numéro un mondial devrait pour­suivre norma­le­ment sa prépa­ra­tion en vue de l’US Open.

« Jannik Sinner est actuel­le­ment à Milan pour effec­tuer des examens médi­caux (prévus de longue date) avant son départ pour les États‐Unis, programmé dimanche. Son genou, sur lequel on avait aperçu le célèbre bandage ces derniers jours, ne suscite aucune inquié­tude : il ne s’agit de rien de sérieux.Vous pouvez donc ranger la valé­riane (ou tout autre calmant) au placard ! » a déclaré le jour­na­liste Italien.

Publié le mardi 4 août 2026 à 15:49

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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