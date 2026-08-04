C’était l’inquiétude de l’après‐midi. Jannik Sinner a en effet été aperçu dans une clinique près de Milan, où il effectuait des examens médicaux, de quoi susciter de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Très vite, les supporters de l’Italien se sont inquiétés d’un éventuel pépin physique à quelques jours de son départ pour les États‐Unis et du Masters 1000 de Cincinnati.
Mais le journaliste italien Luigi Ansaloni, de La Gazzetta, a rapidement tenu à rassurer tout le monde.
Selon lui, il s’agissait simplement d’un contrôle médical programmé depuis plusieurs semaines. Le genou de Sinner, sur lequel un bandage avait été aperçu récemment, ne présente aucune inquiétude particulière et le numéro un mondial devrait poursuivre normalement sa préparation en vue de l’US Open.
« Jannik Sinner est actuellement à Milan pour effectuer des examens médicaux (prévus de longue date) avant son départ pour les États‐Unis, programmé dimanche. Son genou, sur lequel on avait aperçu le célèbre bandage ces derniers jours, ne suscite aucune inquiétude : il ne s’agit de rien de sérieux.Vous pouvez donc ranger la valériane (ou tout autre calmant) au placard ! » a déclaré le journaliste Italien.
Publié le mardi 4 août 2026 à 15:49