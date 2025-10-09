Comme ses idoles Rafael Nadal et Roger Federer avant lui, Carlos Alcaraz devrait avoir le droit à son logo, confectionné par Nike, avec qui il est sous contrat depuis 2019.
Selon les informations du Murcia Plaza, le logo sera dévoilé lors du Masters, qui aura lieu à Turin du 9 au 16 novembre.
Carlos Alcaraz, a punto de estrenar el logo de su marca exclusiva mientras amplía negocio con Danone e Itaú https://t.co/BaDKc9qGar— Murcia Plaza (@murciaplaza_) October 8, 2025
Rendez‐vous dans un mois !
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 10:59