Comme ses idoles Rafael Nadal et Roger Federer avant lui, Carlos Alcaraz devrait avoir le droit à son logo, confec­tionné par Nike, avec qui il est sous contrat depuis 2019.

Selon les infor­ma­tions du Murcia Plaza, le logo sera dévoilé lors du Masters, qui aura lieu à Turin du 9 au 16 novembre.

Carlos Alcaraz, a punto de estrenar el logo de su marca exclu­siva mien­tras amplía negocio con Danone e Itaú https://t.co/BaDKc9qGar — Murcia Plaza (@murciaplaza_) October 8, 2025

Rendez‐vous dans un mois !