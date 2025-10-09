AccueilATPUn logo pour Alcaraz, comme Nadal et Federer !
Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Carlos Alcaraz of Team Europe reacts against Taylor Fritz of Team World during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

Comme ses idoles Rafael Nadal et Roger Federer avant lui, Carlos Alcaraz devrait avoir le droit à son logo, confec­tionné par Nike, avec qui il est sous contrat depuis 2019. 

Selon les infor­ma­tions du Murcia Plaza, le logo sera dévoilé lors du Masters, qui aura lieu à Turin du 9 au 16 novembre. 

Rendez‐vous dans un mois !

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 10:59

