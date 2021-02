C’est peu dire que Novak Djokovic a mar­qué les esprits au cours de l’é­di­tion 2021 de l’Open d’Australie. Et pas seule­ment grâce à son 9ème titre, record abso­lu à Melbourne Park… Mais aus­si et sur­tout par la façon dont il l’a obte­nu, sur­pas­sant sa bles­sure aux abdo­mi­naux contrac­tée dès le 3ème tour. Une prouesse phy­sique monu­men­tale que mêmes les pra­ti­ciens de l’ATP ont le plus grand mal à expli­quer. Contacter par Punto de Break, l’un d’eux a livré son analyse.

« Personnellement, je ne connais per­sonne avec une déchi­rure qui puisse frap­per la balle comme Djokovic. L’épisode Djokovic m’a­mène à pen­ser qu’il est fait d’une autre pâte ou que la bles­sure est peu pro­fonde. Cela ne doit pas être très pro­fond car sinon, il est qua­si­ment impos­sible de bou­ger et encore moins de frap­per une balle. Lui, il l’a fait, je ne sais pas com­ment, mais il l’a fait. »