La grande tendance est de nous promouvoir un vaccin miracle contre la crise liée au COVID-19. Toutes les personnes qui oseraient s’élever contre cette idée s’en prennent donc plein la « tronche ». C’est le cas pour Novak Djokovic qui a été plus que critiqué par un médecin suisse interrogé par nos confères du quotidien helvétique Le Matin. Le docteur Boris Gojanovic, médecin du sport à l’Hôpital de La Tour et membre de la Société Suisse de Médecine du Sport, n’a vraiment pas apprécié les propos du numéro 1 mondial : « C’est problématique. Novak Djokovic a une audience considérable et ses opinions sur la question de la vaccination sont pour le moins controversées. Il tient des propos dangereux et aurait mieux fait de se taire. Il peut potentiellement induire des comportements. Je crois qu’il devrait faire preuve de retenue, parce que ce qu’il dit peut avoir une incidence sur la santé publique. Et c’est donc dur à accepter. J’espère que le public, au sens large, va se rendre compte de l’aspect inadéquat de ce genre de propos, de leur caractère absurde en pleine pandémie, alors qu’un vaccin contre le COVID-19 n’existe d’ailleurs même pas. »