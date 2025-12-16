C’est presque une hécatombe.
Un peu plus d’un mois après l’annonce de la retraite, à moins de 30 ans, de deux anciens joueurs membre du Top 50, à savoir Christopher Eubanks et Pedro Cachin, c’est cette fois au tour de Bernabe Zapata Miralles, actuel 451e mondial et 37e en 2023, de mettre un terme à sa carrière à seulement 28 ans.
L’Espagnol a expliqué sa décision dans un message publié sur son compte Instagram. Et il a même tenu à s’excuser auprès des personnes à qui il aurait manqué de respect.
« Chers amis, après mûre réflexion, je tiens à vous annoncer que j’ai décidé de prendre officiellement ma retraite en tant que joueur professionnel. Je tiens tout d’abord à présenter mes excuses à toutes les personnes envers lesquelles j’ai manqué de respect au cours de ces dernières années. Le tennis est un sport très exigeant qui vous pousse souvent à vos limites, et je pense que je ne me suis pas toujours comporté correctement avec mon entourage. Je sais que je suis encore jeune, mais après avoir joué toute ma vie, je ne suis plus disposé à faire les sacrifices nécessaires pour être un joueur d’élite. Je n’ai plus la même soif de victoire ni la motivation dont un joueur a besoin pour se dépasser chaque jour. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 17:49