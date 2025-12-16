C’est presque une hécatombe.

Un peu plus d’un mois après l’an­nonce de la retraite, à moins de 30 ans, de deux anciens joueurs membre du Top 50, à savoir Christopher Eubanks et Pedro Cachin, c’est cette fois au tour de Bernabe Zapata Miralles, actuel 451e mondial et 37e en 2023, de mettre un terme à sa carrière à seule­ment 28 ans.

L’Espagnol a expliqué sa déci­sion dans un message publié sur son compte Instagram. Et il a même tenu à s’ex­cuser auprès des personnes à qui il aurait manqué de respect.

« Chers amis, après mûre réflexion, je tiens à vous annoncer que j’ai décidé de prendre offi­ciel­le­ment ma retraite en tant que joueur profes­sionnel. Je tiens tout d’abord à présenter mes excuses à toutes les personnes envers lesquelles j’ai manqué de respect au cours de ces dernières années. Le tennis est un sport très exigeant qui vous pousse souvent à vos limites, et je pense que je ne me suis pas toujours comporté correc­te­ment avec mon entou­rage. Je sais que je suis encore jeune, mais après avoir joué toute ma vie, je ne suis plus disposé à faire les sacri­fices néces­saires pour être un joueur d’élite. Je n’ai plus la même soif de victoire ni la moti­va­tion dont un joueur a besoin pour se dépasser chaque jour. »