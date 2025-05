Alors que sa suspen­sion prendra offi­ciel­le­ment fin ce dimanche 4 mai et qu’il sera très attendu sur le Masters 1000 de Rome (du 7 au 18), Jannik Sinner continue sa prépa­ra­tion sur les instal­la­tions du Monte‐Carlo Country Club.

Et il ne rigole pas sur ses parte­naires d’en­traî­ne­ment puis­qu’a­près avoir tapé la balle avec Jack Draper, qualifié pour la finale à Madrid, le numéro 1 mondial a été aperçu ce samedi en train de jouer avec Holger Rune, actuel 9e joueur mondial.

