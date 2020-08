Gonzalo Escobar, modeste 431e mondial, est le nouveau joueur qui a été contrôlé positif au Covid-19. L’Equatorien l’a annoncé sur les réseaux sociaux et il va respecter une période de quarantaine : « Samedi, j’ai effectué un test PCR de routine afin de disputer le tournoi Nicolas Febres-Cordero à Ballenita. Aujourd’hui (lire ce mardi), j’ai eu le résultat et il est positif au Covid-19. C’est avec beaucoup de tristesse que je ne peux pas revenir à la compétition ce week-end. Pour l’instant, le plus important, c’est que ma famille va bien et que je n’ai aucun symptôme. Je vais maintenant commencer une période d’isolement de deux semaines. »

El día sábado me hice un test PCR de rutina para poder jugar el torneo Nicolas Febres-Cordero en Ballenita. Hoy me llegó el resultado y salió COVID positivo. Con mucha pena por no poder volver a la competencia este fin de semana. Por ahora lo más importante 1/2 — Gonzalo Escobar (@goescobar89) August 4, 2020