Novak Djokovic va faire son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati, dans l’Ohio.

Le Serbe sera la tête d’affiche du tournoi après les forfaits de Sinner et d’Alcaraz.

Détenteur de 101 titres ATP, dont 24 en Grand Chelem, l’ancien numéro un mondial pour­rait atteindre un précieux record d’ici la fin de la saison.

En effet, Novak compte actuel­le­ment un prize money en carrière de 194 656 816 dollars.

Avec le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open en vue, ainsi que sa parti­ci­pa­tion éven­tuelle à quelques tour­nois en fin de saison, il pour­rait atteindre la barre des 200 millions de dollars de gains en carrière.

Un record qu’il conso­li­de­rait, puisque ses deux pour­sui­vants sont Rafael Nadal et Roger Federer, avec respec­ti­ve­ment 134 946 100 dollars et 130 594 339 dollars de gains en carrière.

Le GOAT à tous les étages.