Novak Djokovic va faire son retour à la compétition lors du Masters 1000 de Cincinnati, dans l’Ohio.
Le Serbe sera la tête d’affiche du tournoi après les forfaits de Sinner et d’Alcaraz.
Détenteur de 101 titres ATP, dont 24 en Grand Chelem, l’ancien numéro un mondial pourrait atteindre un précieux record d’ici la fin de la saison.
En effet, Novak compte actuellement un prize money en carrière de 194 656 816 dollars.
Avec le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open en vue, ainsi que sa participation éventuelle à quelques tournois en fin de saison, il pourrait atteindre la barre des 200 millions de dollars de gains en carrière.
Un record qu’il consoliderait, puisque ses deux poursuivants sont Rafael Nadal et Roger Federer, avec respectivement 134 946 100 dollars et 130 594 339 dollars de gains en carrière.
Le GOAT à tous les étages.
Publié le mardi 11 août 2026 à 11:19