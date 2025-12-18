Séparé à la surprise géné­rale de son entraî­neur Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz doit se réor­ga­niser avant le début de saison 2026, qui approche à grands pas.

Et alors que son coach adjoint, Samuel Lopez, a été confirmé, et qu’un entraî­neur prin­cipal serait recherché pour remplacer Ferrero, le frère aîné du numéro 1 mondial, Alvaro, « pour­rait prendre davan­tage d’im­por­tance » au sein de l’équipe selon Marca.

Sparring‐partner et soutien psycho­lo­gique d’Alcaraz, Alvaro prend déjà part à quasi­ment tous les voyages de son petit frère.

🚀 El hermano de Alcaraz tomará un rol más impor­tante en su equipo tras la salida de Ferrero



🗞️ Según cuenta MARCA, Álvaro irá un paso más allá de su actual papel de spar­ringhttps://t.co/JIyzVpD0E6 — Punto de Break (@PuntoDBreak) December 17, 2025

A suivre.