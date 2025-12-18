Séparé à la surprise générale de son entraîneur Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz doit se réorganiser avant le début de saison 2026, qui approche à grands pas.
Et alors que son coach adjoint, Samuel Lopez, a été confirmé, et qu’un entraîneur principal serait recherché pour remplacer Ferrero, le frère aîné du numéro 1 mondial, Alvaro, « pourrait prendre davantage d’importance » au sein de l’équipe selon Marca.
Sparring‐partner et soutien psychologique d’Alcaraz, Alvaro prend déjà part à quasiment tous les voyages de son petit frère.
🚀 El hermano de Alcaraz tomará un rol más importante en su equipo tras la salida de Ferrero— Punto de Break (@PuntoDBreak) December 17, 2025
🗞️ Según cuenta MARCA, Álvaro irá un paso más allá de su actual papel de sparringhttps://t.co/JIyzVpD0E6
A suivre.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 11:28