Alors que la finale de l’édition 2026 de la Coupe Davis oppose l’Italie à l’Espagne ce dimanche à Bologne, Angelo Binaghi, président de la fédération italienne de tennis, en a profité pour annoncer la création d’un nouveau pôle tennis à Roncade, à 10 minutes de Venise, où aura lieu à partir de 2028 un ATP 250 de gazon.
Six courts en herbe ont d’ores et déjà été plantés sur un total de 14 dans ce centre appelé H‑Farm Campus.
Une information qui confirme une nouvelle fois le développement grandissant du tennis transalpin.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.