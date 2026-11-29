Alors que la finale de l’édi­tion 2026 de la Coupe Davis oppose l’Italie à l’Espagne ce dimanche à Bologne, Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, en a profité pour annoncer la créa­tion d’un nouveau pôle tennis à Roncade, à 10 minutes de Venise, où aura lieu à partir de 2028 un ATP 250 de gazon.

Six courts en herbe ont d’ores et déjà été plantés sur un total de 14 dans ce centre appelé H‑Farm Campus.

H‑Farm Campus sarà la casa dell’ATP 250 su erba della FITP 🏡🌿



🔜 Dal 2028 e almeno fino al 2029, il nuovo torneo orga­niz­zato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel si giocherà a Ca’ Tron di Roncade, alle porte di Venezia.



🤝 Nell’ambito di un accordo stra­te­gico, H‑FARM… pic.twitter.com/9dCKzLVLhy — FITP (@federtennis) November 29, 2026

Une infor­ma­tion qui confirme une nouvelle fois le déve­lop­pe­ment gran­dis­sant du tennis transalpin.