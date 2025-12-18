Les infor­ma­tions conti­nuent de tomber en Espagne sur la fin de colla­bo­ra­tion inat­tendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Si le jour­na­liste Javier de Diego de la Radio natio­nale d’Espagne (RNE) a déjà évoqué « des diver­gences dans la négo­cia­tion du contrat qui liait Ferrero en tant qu’entraîneur d’Alcaraz », une source proche du clan Alcaraz a livré une autre indis­cré­tion à Clay Tennis, en affir­mant ceci :

« Il y avait des désac­cords impor­tants entre Ferrero et le père d’Alcaraz sur la manière de gérer la carrière du joueur. »

Une confi­dence qui va dans le sens de la décla­ra­tion du premier entraî­neur de Carlos Alcaraz, Kiko Navarro, qui pense que la déci­sion n’a pas été prise direc­te­ment par le joueur.