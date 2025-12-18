Les informations continuent de tomber en Espagne sur la fin de collaboration inattendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Si le journaliste Javier de Diego de la Radio nationale d’Espagne (RNE) a déjà évoqué « des divergences dans la négociation du contrat qui liait Ferrero en tant qu’entraîneur d’Alcaraz », une source proche du clan Alcaraz a livré une autre indiscrétion à Clay Tennis, en affirmant ceci :
« Il y avait des désaccords importants entre Ferrero et le père d’Alcaraz sur la manière de gérer la carrière du joueur. »
Une confidence qui va dans le sens de la déclaration du premier entraîneur de Carlos Alcaraz, Kiko Navarro, qui pense que la décision n’a pas été prise directement par le joueur.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 09:46