Alors que le Premier ministre de l’État du Victoria a réitéré que la vacci­na­tion devrait être une condi­tion sine qua none pour prendre part à l’Open d’Australie 2022, Andrey Rublev estime que les dès ne sont pas encore jetés et qu’une quaran­taine comme en 2021 est encore possible pour ceux qui n’ont pas reçu la fameuse injec­tion. Un espoir presque perdu.

« Je connais les condi­tions. Si les joueurs ne veulent pas être mis en quaran­taine pendant deux semaines, ils doivent être vaccinés. Pour autant que je sache, l’Australie connaît un grand nombre de vacci­na­tions. Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas quitter votre chambre pendant deux semaines, ce qui signifie que vous ne pouvez pas parti­ciper à la Coupe ATP ou à tout autre événe­ment avant l’Open d’Australie », a déclaré le Russe lors de la confé­rence de presse sur l’ATP 250 de Moscou.