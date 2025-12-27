AccueilATPUn potentiel pactole attend Djokovic
Ces derniers temps, Netflix semble vouloir incor­porer la petite balle jaune à son cata­logue. Après Break Point en 2023, montrant les coulisses du circuit et la série docu­men­taire Carlos Alcaraz : My Way sortie en avril dernier, l’en­tre­prise améri­caine pour­rait frapper un nouveau grand coup.

Selon des infor­ma­tions relayées par le média serbe Sportklub, Novak Djokovic pour­rait devenir la prochaine tête d’af­fiche du projet tennis­tique de la plate­forme. Comme avec Carlitos, un docu­men­taire décom­posé en plusieurs épisodes serait à l’étude. 

Netflix propo­se­rait un pont d’or de 13,5 millions de dollars, pour convaincre l’homme aux 24 titres en Grand Chelem. Une occa­sion pour les fans d’en­trer un peu plus dans l’in­ti­mité du Djoker.

Reste à savoir si Nole répondra favo­ra­ble­ment aux sirènes du géant du streaming.

Publié le samedi 27 décembre 2025 à 13:19

