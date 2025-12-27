Ces derniers temps, Netflix semble vouloir incorporer la petite balle jaune à son catalogue. Après Break Point en 2023, montrant les coulisses du circuit et la série documentaire Carlos Alcaraz : My Way sortie en avril dernier, l’entreprise américaine pourrait frapper un nouveau grand coup.
Selon des informations relayées par le média serbe Sportklub, Novak Djokovic pourrait devenir la prochaine tête d’affiche du projet tennistique de la plateforme. Comme avec Carlitos, un documentaire décomposé en plusieurs épisodes serait à l’étude.
Netflix proposerait un pont d’or de 13,5 millions de dollars, pour convaincre l’homme aux 24 titres en Grand Chelem. Une occasion pour les fans d’entrer un peu plus dans l’intimité du Djoker.
Reste à savoir si Nole répondra favorablement aux sirènes du géant du streaming.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 13:19