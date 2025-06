Alors que Wimbledon approche à grands pas (30 juin au 13 juillet), un premier joueur du top 30 a été contraint de déclarer forfait.

Le 26e joueur mondial, Sebastian Korda, s’est retiré du Grand Chelem londo­nien en raison d’une bles­sure au tibia.

Wimbledon update :

OUT : Korda

IN : Eubanks

Next : Quinn