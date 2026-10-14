Alors que Gaël Monfils devait disputer à Lyon, Vienne et Paris les derniers tournois de sa carrière, le responsable de la communication de l’agence internationale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français était officiellement un joueur retraité.
Dans l’émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Frédéric Verdier a déjà apporté quelques réponses sur cette annonce pour le moins surprenante.
« Il n’y a aucune erreur administrative de la part de l’ITIA. Il faut aussi chasser tout de suite cette image de contrôle antidopage positif car l’ITIA n’aurait pas communiqué de cette manière. Ce n’est pas ça non plus. Il n’y a pas non plus de blessure car si Gaël était blessé, on l’aurait su et il aurait communiqué lui‐même. Il ne se serait pas retiré de cette manière. Je pense qu’il manque une pièce du puzzle, il y a une information qu’on n’a pas. Quelqu’un de l’entourage proche de Monfils m’a dit qu’on était pas au bout de nos surprises. C’est un ancien joueur qui l’a côtoyé pendant 20 ans. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Il peut y avoir de sa part de son agent une pure bourde. »
Le mystère perdure…
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 13:31