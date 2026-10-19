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Un proche de Rafael Nadal va succéder à David Ferrer en 2027 pour coacher Alcaraz et Jodar

Par
Thomas S
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Alors que David Ferrer a récem­ment annoncé qu’il allait quitter son poste de capi­taine de l’équipe de Coupe Davis d’Espagne à l’issue de cette saison 2026, plusieurs candi­dats étaient ciblés pour prendre la relève de « Ferru » en 2027.

Et l’heu­reux élu n’est autre que Marc Lopez, ex‐3e joueur mondial en double, médaillé d’or aux JO de Rio 2016 avec Rafael Nadal et membre de l’équipe de ce dernier pendant de nombreuses années. 

Celui qui a égale­ment été 106e mondial en simple et qui a signé un contrat de deux ans aura pour mission de ramener le Saladier d’Argent à l’Espagne pour la première fois depuis 2019. Pour cela, il pourra s’ap­puyer sur un vivier assez excep­tionnel avec Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Alejandro Davodovich Fokina ou encore Daniel Merida. 

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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