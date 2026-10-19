Alors que David Ferrer a récem­ment annoncé qu’il allait quitter son poste de capi­taine de l’équipe de Coupe Davis d’Espagne à l’issue de cette saison 2026, plusieurs candi­dats étaient ciblés pour prendre la relève de « Ferru » en 2027.

Et l’heu­reux élu n’est autre que Marc Lopez, ex‐3e joueur mondial en double, médaillé d’or aux JO de Rio 2016 avec Rafael Nadal et membre de l’équipe de ce dernier pendant de nombreuses années.

‼️ Marc López diri­girá a España en la Copa Davis desde el 1 de enero de 2027.El catalán será el reem­plazo de Ferrer y firma por los dos próximos años.Gran técnico, que ya ha traba­jado también con el equipo actual. Continuismo.A por todas 🇪🇸 https://t.co/N7ioSJpo8f — José Morón (@jmgmoron) October 19, 2026

Celui qui a égale­ment été 106e mondial en simple et qui a signé un contrat de deux ans aura pour mission de ramener le Saladier d’Argent à l’Espagne pour la première fois depuis 2019. Pour cela, il pourra s’ap­puyer sur un vivier assez excep­tionnel avec Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Alejandro Davodovich Fokina ou encore Daniel Merida.