Alors que David Ferrer a récemment annoncé qu’il allait quitter son poste de capitaine de l’équipe de Coupe Davis d’Espagne à l’issue de cette saison 2026, plusieurs candidats étaient ciblés pour prendre la relève de « Ferru » en 2027.
Et l’heureux élu n’est autre que Marc Lopez, ex‐3e joueur mondial en double, médaillé d’or aux JO de Rio 2016 avec Rafael Nadal et membre de l’équipe de ce dernier pendant de nombreuses années.
‼️ Marc López dirigirá a España en la Copa Davis desde el 1 de enero de 2027.El catalán será el reemplazo de Ferrer y firma por los dos próximos años.Gran técnico, que ya ha trabajado también con el equipo actual. Continuismo.A por todas 🇪🇸 https://t.co/N7ioSJpo8f— José Morón (@jmgmoron) October 19, 2026
Celui qui a également été 106e mondial en simple et qui a signé un contrat de deux ans aura pour mission de ramener le Saladier d’Argent à l’Espagne pour la première fois depuis 2019. Pour cela, il pourra s’appuyer sur un vivier assez exceptionnel avec Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Alejandro Davodovich Fokina ou encore Daniel Merida.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 15:15