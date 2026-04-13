Tombeur de Carlos Alcaraz en finale dimanche à Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Jannik Sinner a remporté son quatre Masters 1000 d’affilée après Paris, Indian Wells et Miami.
L’Italien égale ainsi le record co‐détenu par Novak Djokovic et Rafael Nadal du nombre de titres gagnés consécutivement dans cette catégorie de tournoi.
Le Serbe a réalisé cette exceptionnelle performance à trois reprises, tandis que le Majorquin l’a fait une fois.
📊 Le plus grand nombre de Masters 1000 remportés consécutivement :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 12, 2026
🇪🇸 Rafael Nadal : 4 (en 2013)
↪️ Madrid, Rome, Montreal, Cincinnati
🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2013–14)
↪️ Shanghai, Paris, Indian Wells, Miami
🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2014–15)
↪️ Paris, Indian Wells, Miami,… pic.twitter.com/cIDOxGPiCL
De retour à la première place mondiale, Jannik Sinner reste donc sur une série de 22 victoires d’affilée en Masters 1000, en ayant concédé un seul petit set ! Monstrueux…
Publié le lundi 13 avril 2026 à 14:10