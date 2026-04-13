Tombeur de Carlos Alcaraz en finale dimanche à Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Jannik Sinner a remporté son quatre Masters 1000 d’af­filée après Paris, Indian Wells et Miami.

L’Italien égale ainsi le record co‐détenu par Novak Djokovic et Rafael Nadal du nombre de titres gagnés consé­cu­ti­ve­ment dans cette caté­gorie de tournoi.

Le Serbe a réalisé cette excep­tion­nelle perfor­mance à trois reprises, tandis que le Majorquin l’a fait une fois.

📊 Le plus grand nombre de Masters 1000 remportés consé­cu­ti­ve­ment :

🇪🇸 Rafael Nadal : 4 (en 2013)

↪️ Madrid, Rome, Montreal, Cincinnati



🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2013–14)

↪️ Shanghai, Paris, Indian Wells, Miami



🇷🇸 Novak Djokovic : 4 (en 2014–15)

↪️ Paris, Indian Wells, Miami,… pic.twitter.com/cIDOxGPiCL — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 12, 2026

De retour à la première place mondiale, Jannik Sinner reste donc sur une série de 22 victoires d’af­filée en Masters 1000, en ayant concédé un seul petit set ! Monstrueux…