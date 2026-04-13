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Un record de Nadal et Djokovic égalé par Sinner !

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Carlos Alcaraz en finale dimanche à Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Jannik Sinner a remporté son quatre Masters 1000 d’af­filée après Paris, Indian Wells et Miami. 

L’Italien égale ainsi le record co‐détenu par Novak Djokovic et Rafael Nadal du nombre de titres gagnés consé­cu­ti­ve­ment dans cette caté­gorie de tournoi. 

Le Serbe a réalisé cette excep­tion­nelle perfor­mance à trois reprises, tandis que le Majorquin l’a fait une fois. 

De retour à la première place mondiale, Jannik Sinner reste donc sur une série de 22 victoires d’af­filée en Masters 1000, en ayant concédé un seul petit set ! Monstrueux…

Publié le lundi 13 avril 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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