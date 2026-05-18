Ancien joueur profes­sionnel et désor­mais consul­tant pour nos confrères italiens d’OA Sport, Guido Monaco est forcé­ment revenu sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Rome.

Et s’il a fait part de son admi­ra­tion pour son jeune compa­triote, il a tenu à revenir sur le gros coup de mou de ce dernier, lors de son duel face à Daniil Medvedev en demi‐finales.

« Sinner tente de déman­teler ses adver­saires dès les premiers jeux : cela fonc­tionne avec Zverev, mais pas avec Medvedev, car celui‐ci n’aban­donne pas. Lorsque Sinner a commencé à peiner face à Medvedev, une heure de jeu s’était déjà écoulée : il a soudai­ne­ment commencé à souf­frir des échanges plus longs. J’ai remarqué qu’il avait connu 5 minutes simi­laires contre Rublev : Sinner fait de son poker face l’une de ses meilleures qualités, mais il ne parvient pas à cacher s’il souffre physi­que­ment », a déclaré Monaco avant de dési­gner le Russe comme l’ad­ver­saire le plus pénible pour le numéro 1 mondial. « Je pense que Medvedev, au vu de ce qu’il a montré à Indian Wells et à Rome contre Sinner, est le seul à pouvoir lui tenir tête, surtout si le match s’éter­nise. C’est un Medvedev qui a évolué, il a changé de peau par rapport à avant : il renvoie beau­coup de balles depuis une posi­tion plus avancée. Compte tenu des efforts qu’il déploie et de la façon dont le tennis évolue, je mise­rais sur Roland‐Garros, qui est le véri­table objectif de cette saison sur terre battue. »