Ancien joueur professionnel et désormais consultant pour nos confrères italiens d’OA Sport, Guido Monaco est forcément revenu sur le sacre de Jannik Sinner sur le Masters 1000 de Rome.
Et s’il a fait part de son admiration pour son jeune compatriote, il a tenu à revenir sur le gros coup de mou de ce dernier, lors de son duel face à Daniil Medvedev en demi‐finales.
« Sinner tente de démanteler ses adversaires dès les premiers jeux : cela fonctionne avec Zverev, mais pas avec Medvedev, car celui‐ci n’abandonne pas. Lorsque Sinner a commencé à peiner face à Medvedev, une heure de jeu s’était déjà écoulée : il a soudainement commencé à souffrir des échanges plus longs. J’ai remarqué qu’il avait connu 5 minutes similaires contre Rublev : Sinner fait de son poker face l’une de ses meilleures qualités, mais il ne parvient pas à cacher s’il souffre physiquement », a déclaré Monaco avant de désigner le Russe comme l’adversaire le plus pénible pour le numéro 1 mondial. « Je pense que Medvedev, au vu de ce qu’il a montré à Indian Wells et à Rome contre Sinner, est le seul à pouvoir lui tenir tête, surtout si le match s’éternise. C’est un Medvedev qui a évolué, il a changé de peau par rapport à avant : il renvoie beaucoup de balles depuis une position plus avancée. Compte tenu des efforts qu’il déploie et de la façon dont le tennis évolue, je miserais sur Roland‐Garros, qui est le véritable objectif de cette saison sur terre battue. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 14:14