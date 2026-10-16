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Un top 50 défend Jodar : « Je le comprends beau­coup parce qu’en match, il y a des moments de grande tension où tu as un carac­tère qui ne te repré­sente pas »

Par
Antoine Trupiano
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C’est l’un des inci­dents qui ont marqué la semaine. Rafael Jodar s’est retrouvé au cœur d’une polé­mique après s’en être pris verba­le­ment à un jeune ramas­seur de balles, à qui il récla­mait sa serviette, visi­ble­ment agacé après avoir vu son adver­saire sauver une balle de break.

Interrogé à ce sujet, son compa­triote Daniel Merida a tenu à prendre sa défense, rappe­lant que la tension et la pres­sion d’un match peuvent parfois pousser les joueurs à adopter des compor­te­ments qui ne reflètent pas leur véri­table personnalité.

Le jeune Espagnol, qui a côtoyé Rafael Jodar lors de la Coupe Davis il y a quelques semaines, a ainsi insisté sur les qualités humaines de son compa­triote, tout en recon­nais­sant que son atti­tude était regrettable.

« Je le comprends beau­coup parce qu’en match, il y a des moments de grande tension où tu as un carac­tère qui ne te repré­sente pas. J’étais avec lui à la Coupe Davis et c’est un gamin de 10 qui, en dehors du court, traite tout le monde avec beau­coup de respect. Je suis sûr que dès qu’il a quitté le court, la première chose à laquelle il a pensé, c’est qu’il avait mal fait et qu’il devait s’excuser. C’est quelque chose qu’il faut corriger parce que ça ne doit pas arriver, mais il est très jeune et avec la tension, ça peut se produire » a déclaré Merida. 

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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