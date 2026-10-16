C’est l’un des incidents qui ont marqué la semaine. Rafael Jodar s’est retrouvé au cœur d’une polémique après s’en être pris verbalement à un jeune ramasseur de balles, à qui il réclamait sa serviette, visiblement agacé après avoir vu son adversaire sauver une balle de break.
Interrogé à ce sujet, son compatriote Daniel Merida a tenu à prendre sa défense, rappelant que la tension et la pression d’un match peuvent parfois pousser les joueurs à adopter des comportements qui ne reflètent pas leur véritable personnalité.
Le jeune Espagnol, qui a côtoyé Rafael Jodar lors de la Coupe Davis il y a quelques semaines, a ainsi insisté sur les qualités humaines de son compatriote, tout en reconnaissant que son attitude était regrettable.
« Je le comprends beaucoup parce qu’en match, il y a des moments de grande tension où tu as un caractère qui ne te représente pas. J’étais avec lui à la Coupe Davis et c’est un gamin de 10 qui, en dehors du court, traite tout le monde avec beaucoup de respect. Je suis sûr que dès qu’il a quitté le court, la première chose à laquelle il a pensé, c’est qu’il avait mal fait et qu’il devait s’excuser. C’est quelque chose qu’il faut corriger parce que ça ne doit pas arriver, mais il est très jeune et avec la tension, ça peut se produire » a déclaré Merida.
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 08:38