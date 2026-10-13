Alors que Carlos Alcaraz ne cesse de répéter que le calendrier est trop chargé et qu’il faut le revoir en profondeur afin de préserver la santé des joueurs, certains n’hésitent pas à pointer une forme d’incohérence chez le joueur espagnol.
C’est notamment le cas de l’ancienne joueuse britannique, Naomi Braody, qui s’est récemment exprimée sur Sky Sports au sujet des nombreuses plaintes de Carlitos.
« Je perds toute sympathie pour cet argument lorsqu’on joue le Six Kings Slam et la Laver Cup, sans parler des autres tournois qui ponctuent l’année. C’est une figure influente au sommet de ce sport et, en fin de compte, le produit perd de sa valeur si Alcaraz, Sinner et les autres meilleurs joueurs ne peuvent pas répondre aux exigences du circuit. L’autre argument, c’est qu’ils ne sont pas obligés de participer à tous les tournois. Je pense qu’on leur retire une partie de leur prime à la fin de l’année. Cela s’ajoute à ce qu’ils gagnent déjà ; c’est sur la cagnotte des primes qu’on prélève cette somme lorsqu’ils ne participent pas à tous les tournois. Je crois que c’est Dan Evans qui a dit : “Si ça ne te convient pas, ne joue pas cette semaine‐là.” Tu gagneras simplement un peu moins à la fin de l’année. Si tu gagnes beaucoup, c’est une question d’équilibre, c’est certain. Les deux arguments ont leur raison d’être. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 16:14