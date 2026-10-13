Alors que Carlos Alcaraz ne cesse de répéter que le calen­drier est trop chargé et qu’il faut le revoir en profon­deur afin de préserver la santé des joueurs, certains n’hé­sitent pas à pointer une forme d’in­co­hé­rence chez le joueur espagnol.

C’est notam­ment le cas de l’an­cienne joueuse britan­nique, Naomi Braody, qui s’est récem­ment exprimée sur Sky Sports au sujet des nombreuses plaintes de Carlitos.

« Je perds toute sympa­thie pour cet argu­ment lors­qu’on joue le Six Kings Slam et la Laver Cup, sans parler des autres tour­nois qui ponc­tuent l’année. C’est une figure influente au sommet de ce sport et, en fin de compte, le produit perd de sa valeur si Alcaraz, Sinner et les autres meilleurs joueurs ne peuvent pas répondre aux exigences du circuit. L’autre argu­ment, c’est qu’ils ne sont pas obligés de parti­ciper à tous les tour­nois. Je pense qu’on leur retire une partie de leur prime à la fin de l’année. Cela s’ajoute à ce qu’ils gagnent déjà ; c’est sur la cagnotte des primes qu’on prélève cette somme lorsqu’ils ne parti­cipent pas à tous les tour­nois. Je crois que c’est Dan Evans qui a dit : “Si ça ne te convient pas, ne joue pas cette semaine‐là.” Tu gagneras simple­ment un peu moins à la fin de l’année. Si tu gagnes beau­coup, c’est une ques­tion d’équilibre, c’est certain. Les deux argu­ments ont leur raison d’être. »