C’était l’un des événements marquants de ce mardi : la cérémonie d’hommage à Gaël Monfils, organisée sur le court central du Rolex Paris Masters, qui a suscité une immense émotion dans le monde du tennis.
Et les hommages continuent d’affluer pour le Français, qui a marqué toute une génération par son talent, sa personnalité et sa joie de vivre.
Ce mercredi matin, c’est au tour de Victoria Azarenka de lui adresser un magnifique message sur son compte Instagram. Très proche de « La Monf » depuis leur adolescence, l’ancienne numéro 1 mondiale a publié une longue déclaration particulièrement touchante, dans laquelle elle revient sur leur amitié et les qualités humaines du Français.
Un témoignage qui en dit long sur l’homme qui se cache derrière le joueur et sur l’immense affection que lui portent ses pairs.
« J’ai toujours été admirative de ton tennis, de ta passion, de ta créativité et de ta capacité à faire tomber les gens amoureux de ce sport. Mais par‐dessus tout, j’ai toujours été admirative de la personne que tu es. Parce que tu possèdes sincèrement l’un des cœurs les plus grands et les plus généreux que j’aie jamais connus » a déclaré Azarenka.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 11:55