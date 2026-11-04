C’était l’un des événe­ments marquants de ce mardi : la céré­monie d’hom­mage à Gaël Monfils, orga­nisée sur le court central du Rolex Paris Masters, qui a suscité une immense émotion dans le monde du tennis.

Et les hommages conti­nuent d’af­fluer pour le Français, qui a marqué toute une géné­ra­tion par son talent, sa person­na­lité et sa joie de vivre.

Ce mercredi matin, c’est au tour de Victoria Azarenka de lui adresser un magni­fique message sur son compte Instagram. Très proche de « La Monf » depuis leur adoles­cence, l’an­cienne numéro 1 mondiale a publié une longue décla­ra­tion parti­cu­liè­re­ment touchante, dans laquelle elle revient sur leur amitié et les qualités humaines du Français.

Un témoi­gnage qui en dit long sur l’homme qui se cache derrière le joueur et sur l’im­mense affec­tion que lui portent ses pairs.

« J’ai toujours été admi­ra­tive de ton tennis, de ta passion, de ta créa­ti­vité et de ta capa­cité à faire tomber les gens amou­reux de ce sport. Mais par‐dessus tout, j’ai toujours été admi­ra­tive de la personne que tu es. Parce que tu possèdes sincè­re­ment l’un des cœurs les plus grands et les plus géné­reux que j’aie jamais connus » a déclaré Azarenka.