Tennis Australia se prépare d’ores et déjà à accueillir du tennis en décembre et janvier prochain. Selon Craig Tiley, le directeur, les joueurs qui veulent participer aux tournois australiens seront soumis à une bulle de deux mois. Les détails n’ont pas encore été communiqués, mais des tournois importants ont lieu en Australie à cette période, comme l’ATP Cup et bien évidemment l’Open d’Australie…