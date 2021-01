En 2021, tournois ATP ne distribueront pas les mêmes sommes d’argent aux joueurs que lors des saisons précédentes. Plus ils pourront accueillir de fans, et plus le prize money sera identique à celui donné par le passé. L’ATP a dévoilé sa méthode pour calculer le prize money des ATP 250, 500 et des Masters 1000. L’équation est simple : un tournoi qui se joue à huis clos verra son prize money réduit de moitié. Et plus le stade est rempli, plus les prix distribués se rapprochent de ce qui a été vu les années précédentes.

Les tournois à huis clos risquent d’avoir peu d’arguments pour attirer les gros joueurs.