Ancienne quatrième joueuse mondiale et actuelle consul­tante pour TNT Sports, Johanna Konta a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) un 25e titre du Grand Chelem.

Et elle n’y croit pas vraiment.

« Je pense qu’il faudrait proba­ble­ment que beau­coup d’autres choses se produisent, qui ne dépendent pas de lui, pour que cela arrive. Sinner, c’est une case cochée. Alcaraz, point d’interrogation, une autre case cochée. Je pense effec­ti­ve­ment que certains éléments doivent se mettre en place pour que l’occasion se présente vrai­ment, au point de se dire : ‘OK, ça pour­rait vrai­ment arriver.’ Je pense qu’avec Novak, ce n’est plus comme à l’époque où il s’inscrivait à un tournoi et où c’était comme s’il avait déjà remporté la moitié des matchs avant même de fouler le court, n’est-ce pas ? Les joueurs croient désor­mais qu’ils peuvent le battre. Ils savent qu’ils ont bien plus de chances qu’il y a quelques années, quand, fran­che­ment, à quoi bon même lacer ses chaus­sures ? C’était presque comique, ce qui rend d’autant plus diffi­cile la tâche de Djokovic aujourd’hui. Il redouble d’efforts à mesure qu’il progresse dans le tableau. Les condi­tions météo­ro­lo­giques à New York seront égale­ment inté­res­santes pour lui. À Cincinnati, il fait incroya­ble­ment humide et incroya­ble­ment chaud. New York n’est pas très différent. »