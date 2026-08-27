Ancienne quatrième joueuse mondiale et actuelle consultante pour TNT Sports, Johanna Konta a évoqué la possibilité que Novak Djokovic remporte à l’US Open (du 30 août au 13 septembre) un 25e titre du Grand Chelem.
Et elle n’y croit pas vraiment.
« Je pense qu’il faudrait probablement que beaucoup d’autres choses se produisent, qui ne dépendent pas de lui, pour que cela arrive. Sinner, c’est une case cochée. Alcaraz, point d’interrogation, une autre case cochée. Je pense effectivement que certains éléments doivent se mettre en place pour que l’occasion se présente vraiment, au point de se dire : ‘OK, ça pourrait vraiment arriver.’ Je pense qu’avec Novak, ce n’est plus comme à l’époque où il s’inscrivait à un tournoi et où c’était comme s’il avait déjà remporté la moitié des matchs avant même de fouler le court, n’est-ce pas ? Les joueurs croient désormais qu’ils peuvent le battre. Ils savent qu’ils ont bien plus de chances qu’il y a quelques années, quand, franchement, à quoi bon même lacer ses chaussures ? C’était presque comique, ce qui rend d’autant plus difficile la tâche de Djokovic aujourd’hui. Il redouble d’efforts à mesure qu’il progresse dans le tableau. Les conditions météorologiques à New York seront également intéressantes pour lui. À Cincinnati, il fait incroyablement humide et incroyablement chaud. New York n’est pas très différent. »
Publié le jeudi 27 août 2026 à 17:42