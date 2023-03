Lors d’une passion­nante inter­view accordée à Marca le week‐end dernier, Toni Nadal a révélé une anec­dote savou­reuse sur Rafa qui voulait s’acheter une Aston Martin avant d’évo­quer les chances de son neveu à Roland‐Garros et la manière dont ce dernier prendra sa retraite. Comme nous tous, et peut‐être même le Majorquin lui‐même, l’en­traî­neur espa­gnol ne sait pas comment la légende mettra un terme à sa carrière.

« Le moment viendra et il déci­dera. Quand vous soulevez un trophée, vous vous persuadez que vous avez encore quelque chose à donner. Il est diffi­cile de prendre sa retraite en gagnant. Je pense que Sampras l’a fait (L’Américain a terminé sur un titre à l’US Open 2002, en battant Agassi en finale. Il avait ensuite continué de s’en­traîner et hésiter à revenir mais avait fina­le­ment décidé de s’ar­rêter, ndlr). Je n’ai pas parlé de cela à Rafa. Je ne sais pas ce qu’il lui reste à faire. S’il se réta­blit bien, qu’il continue à jouer et nous verrons », a déclaré l’oncle du prin­cipal intéressé.