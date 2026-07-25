Ancienne joueuse profes­sion­nelle et notam­ment connue pour avoir remporté le double mixte à Roland‐Garros avec John McEnroe en 1977, Mary Carillo, qui s’est recon­vertie en jour­na­liste à la fin de sa carrière, sera intro­duite au Hall of Fame en août prochain dans la même cuvée qu’un certain Roger Federer.

Invitée à livrer ses souve­nirs de Maestro suisse lors de son passage sur le podcast d’Andy Roddick, Served, l’Américaine a partagé quelques moments savoureux.

« Essayer de décrire qui il est et ce dont il est capable sur un court… on en reste sans voix. Non seule­ment à cause de ce qu’il fait et de la manière dont il le fait, mais aussi à cause de ce qu’il nous fait ressentir. Une fois, je lui ai dit : ‘Tu sais à quel point ton jeu est beau ?’ Et il a répondu : ‘Oui’, puis il a ri un peu. Je lui ai alors demandé : ‘Tu essaies de rendre ton jeu beau ?’ Et il a répondu : ‘Oui’. Il savait exac­te­ment qui il était, à quel point il était impor­tant pour le tennis, mais cela ne faisait pas de lui un arro­gant. Il n’y a pas de fausse modestie. Si vous lui dites : ‘Tu étais très bon’, il vous répond : ‘Oui, j’étais très bon’. Il ne va pas le nier juste pour le plaisir de le nier. »