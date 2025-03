On savait qu’il se parlait souvent et que derniè­re­ment Marat avait essayé de faire évoluer son ami Andrey au niveau de son approche mentale.

Il s’agis­sait plus de coups de mains que d’un réel travail au sein du team. Mais visi­ble­ment, les choses ont évolué puisque Marat a intégré le team pour toute la saison sur terre‐battue.

Marat c’est un carrière de dingue avec une place de numéro mondiale, deux titres du Grand Chelem en Australie et à l’US Open.

⚡️ Marat Safin is Andrei Rublev’s new coach.

❗️ As it became known to “Bolshe!”, Marat will join Andrey’s team for the clay part of the season. Fernando Vicente will remain Rublev’s main coach.

🔥 The first joint tour­na­ment of Andrey and Marat will be the Masters in Monte Carlo pic.twitter.com/iAE4isDnWw